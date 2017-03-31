В Крыму появится медаль в честь просветителя Исмаила Гаспринского

В аннексированном Крыму планируют выпустить медаль в честь крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского, сообщает в Фейсбуке депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

«Во время заседания геральдической комиссии Центрального музея Тавриды в Симферополе было предложено два варианта медали Исмаила Гаспринского. Я склоняюсь к интернациональному варианту: Исмаил-эфенди был скромным человеком и в то же время – великим. Поэтому я считаю, что награда не должна быть золотой: серебро – тоже благородный метал. Надеюсь, в апреле первые медали увидим вживую», – написал он.

В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма отмечают, что эскиз еще не утвержден президиумом, поэтому точные сроки выпуска медали неизвестны.

«Медаль Гаспринского является государственной наградой Республики Крым за значительный личный вклад лица в культурное и духовное развитие народов Республики Крым, за вклад в укрепление традиционных конфессий в интересах Республики Крым, за особые личные заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия в Крыму», – говорится в документе Госсовета Крыма.

Исмаил Гаспринский (1851-1914) – крымскотатарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик, один из основоположников джадидизма и пантюркизма. Мировоззренческие принципы и идеи Гаспринского основывались на основе либеральной идеологии, прогрессивного развития общества, дружбы славянских и тюркских народов, конфессиональной терпимости христиан и мусульман, неприятия радикальных требований социалистов.