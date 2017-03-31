Бывшие курсанты из Севастополя стали офицерами украинского морского флота

В Институте Военно-морских сил НУ «Одесская морская академия» 31 марта состоялась торжественная церемония выпуска. Все 27 выпускников – бывшие курсанты севастопольской Академии ВМС имени Нахимова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, вместе с погонами лейтенантов ВМС Украины и дипломами об окончании вуза юношам вручили морские кортики как символ чести флотского офицера.

«За вами – подчиненные и их жизни. На вас смотрят, в вас верят наставники и весь народ Украины. Будьте достойны офицерского звания», – сказал, обращаясь к молодым лейтенантам, командующий Военно-морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Двое выпускников Института Военно-морских сил в Одессе – Александр Красюк и Василий Костишак – получили дипломы с отличием. Главный корабельный старшина Иван Долгих, также получивший офицерское звание, за успехи в учебе награжден кортиком ВМС Италии.

Как рассказал лейтенант флота Александр Красюк, в ближайшее время он приступит к службе на флагманском корабле Военно-морских Сил Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный».

4 апреля 2014 года из оккупированного Крыма передислоцировались в Одессу 103 курсанта, часть командиров и преподавателей севастопольской Академии ВМС имени Нахимова. Позднее решением Кабинета Министров Украины Академия ВМС была расформирована, вместо нее в структуре Одесской морской академии открыт факультет Военно-морских Сил. 1 сентября 2014 года курсанты приступили к занятиям. В 2016 году был сформирован Институт ВМС.