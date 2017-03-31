Россия: сотрудники фонда Навального вернулись в опечатанный офис

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального вернулись в офис в Москве, который был опечатан 26 марта во время массовых акций протеста. Об этом говорится в сообщении в блоге Навального.

В помещении проходил обыск, который начался еще во время воскресной антиправительственной акции. Полиция действовала без понятых и адвокатов. Сотрудники ФБК заявляют, что не знают, с чем связаны обыски. Они подали жалобу на действия следователей в прокуратуру и суд.

Поскольку ответов не было и правовой статус блокировки офиса непонятный, сотрудники ФБК решили зайти внутрь и восстановить работу, говорится в блоге Навального. На следующей неделе ФБК планирует подать жалобу в Генеральную прокуратуру России.

26 марта сотрудники ФБК вели трансляцию с антикоррупционных акций протеста, когда полицейские потребовали от них покинуть офис. 15 борцов с коррупцией задержали, большинство из них позже арестовали на несколько суток по обвинению в «неповиновении» сотруднику полиции. Перед этим из офиса ФБК неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику.