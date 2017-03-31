Госсекретарь США призвал НАТО обсудить позицию относительно агрессии России в Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников в приверженности Соединенных Штатов всем бывшим договоренностям и в способности НАТО защитить себя – в том числе от российской агрессии. Выступая 31 марта в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического союза, Тиллерсон отметил необходимость обсудить общую позицию в связи с агрессией России в Украине.

«Мы очевидно хотим обсудить позицию НАТО здесь, в Европе, особенно в Восточной Европе, в ответ на агрессию России в Украине и в других местах», – сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также призвал союзников увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП. Добиться этого или подготовить план по выполнению поставленной задачи НАТО должны до саммита альянса, запланированного на май, сказал Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон впервые принимает участие в заседании министров стран НАТО как госсекретарь США.

Встреча министров является подготовкой к назначенному на 25 мая саммиту НАТО, который планирует посетить президент США Дональд Трамп. Ранее многих союзников США по НАТО обеспокоили предвыборные заявления Трампа, который называл альянс «устаревшим» и выражал желание иметь более тесные отношения с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 марта отверг опасения, что Трамп не столь преданный вопросам трансатлантической безопасности, как его предшественники.