Япония предоставит финансовую поддержку пострадавшим из-за конфликта на Донбассе – посол

Япония предоставит 3,9 миллиона долларов в поддержку пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины, заявил посол Японии в Украине Шигеки Сумме.

«Помощь планируется предоставить в течение года для восстановления Донбасса. Это продолжение оказания помощи этому региону», – сказал он.

Дипломат отметил, что выделение средств начнется с 1 апреля 2017 года.

Япония не впервые оказывает помощь Украине, в частности, в прошлом году Япония выделила 13,6 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры востока Украины.

Весной 2014 после российской аннексии Крыма на востоке Украины вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на декабрь 2016 около 3,8 миллиона человек нуждаются в помощи из-за конфликта на Донбассе.