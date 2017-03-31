В России «Мемориал» призвал прекратить волну репрессий

Правозащитный центр «Мемориала» призвал немедленно прекратить преследования участников мирных собраний 26 марта в разных городах России и освободить тех, кто был арестован.

Правозащитники потребовали также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестных акций 26 марта.

В опубликованном 31 марта на сайте «Мемориала» заявлении говорится о начале новой волны политических репрессий: массовых задержаниях, применении полицией силы против мирных демонстрантов, а также содержании в бесчеловечных условиях арестованных, вплоть до случаев применения пыток.

Правозащитники подчеркивают, что «люди вышли на улицы из-за отсутствия какой-либо внятной реакции властей на сведения о сомнительных доходах главы российского правительства Дмитрия Медведева, обнародованные Фондом борьбы с коррупцией».

«Мемориал» назвал отказ властей согласовать акции незаконным. «Не может считаться нормальной ситуация, когда исполнительная власть произвольно решает, где может, а где не может высказываться критика в ее адрес», – говорится в заявлении.

Даже отсутствие согласования со стороны местных властей – не повод проводить массовые задержания и избиения участников мирной акции протеста, подчеркивают правозащитники.

Всего 26 марта в России были задержаны около полутора тысяч человек. Суды над десятками из них еще не завершены. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», только в Москве не менее 65 человек арестованы на сроки от двух до 25 суток.

Amnesty International объявила узниками совести всех задержанных сотрудников и волонтеров ФБК и потребовала немедленно их освободить.