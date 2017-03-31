Новый самолет Ан-132D госпредприятия «Антонов» выполнил первый полет

Самолет-демонстратор Ан-132 D украинского госпредприятия «Антонов» выполнил 31 марта первый полет. Как сообщает пресс-служба предприятия, полет осуществлен по маршруту аэродром «Святошин» (Киев) – аэродром «Киев-Антонов» (Гостомель).

По программе подготовки к первому полету Ан-132 D выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе аэродрома «Святошин».

Президент Украины Петр Порошенко поздравил экипаж самолета АН-132 D с первым успешным полетом.

«Это не только событие в жизни завода Антонова, и не только Киева, не только Украины. Это событие международного масштаба. То, что Украина сейчас способна запускать в небо новые качественные самолеты, свидетельствует об огромном потенциале, который имеет наше государство», – сказал Порошенко.

В декабре прошлого года госпредприятие «Антонов» представило первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132D.

Государственное предприятие «Антонов» основано в 1946 году. Основными направлениями деятельности является создание, испытание новых опытных образцов авиационной техники, серийное производство и послепродажное сопровождение летательных аппаратов. На предприятии работает более 13 000 сотрудников.

За 69-летнюю историю «Антонов» на самолетостроительных заводах изготовлено более 22 тысяч самолетов с маркой «Ан», из них более полутора тысяч продано в 50 стран мира. Сейчас эксплуатируется 4603 самолетов в 78 странах мира.

Госпредприятие «Антонов» является производителем транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.