Радио Крым.Реалии. Рубль крепнет перед бурей?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают курс российской валюты и его влияние на политическую обстановку в стране. Как долго будет продолжаться укрепление российского рубля? Какие факторы способствуют росту курса российской валюты? Выгоден ли крепкий рубль российской власти?

Гости эфира – ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт» Владимир Рожанковский и редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org