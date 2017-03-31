В России увеличили количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым

Правительство России увеличило количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым, теперь их количество достигло 61. Соответствующее постановление №332 от 24 марта 2017 года размещено 30 марта на официальном сайте российского правительства.

«Подписанным постановлением перечень маршрутов, субсидируемых в соответствии с Правилами, дополнен авиаперелетами из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов доведено до 61», – говорится в документе.

Как сообщается, субсидии будут предоставляться с 15 мая по 30 ноября 2017 года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерениях выставить счета российским авиакомпаниям за посещение аннексированного Крыма. Об этом Луценко рассказал 31 марта во время официального открытия офиса прокуратуры АРК в Киеве.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.