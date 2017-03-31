Суд оставил под арестом всех задержанных в офисе российского Фонда борьбы с коррупцией

В России Мосгорсуд оставил без изменений административное наказание руководителю избирательного штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову и остальным задержанным в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов написал 31 марта в своем твиттере.

Жданов назвал такой итог рассмотрения апелляции ожидаемым. По его словам, юристы ФБК обратятся с жалобами на административные наказания в Европейский суд по правам человека.

26 марта сотрудники ФБК вели трансляцию с антикоррупционных акций протеста, когда полицейские потребовали от них покинуть офис. 15 борцов с коррупцией были задержаны. Большинство из них позднее были арестованы на несколько суток по обвинению в «неповиновении» сотруднику полиции.

Днем ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест учредителя ФБК Алексея Навального, задержанного в Москве 26 марта перед началом антикоррупционной акции. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Оппозиционера также оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации незаконного митинга.