Госсекретарь США: мы не примем усилия России по изменению границ Украины

НАТО и союзники альянса «твердо поддерживают» суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 31 марта в Брюсселе, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы не принимаем и не будем принимать усилия России по изменению границ территории Украины… Связанные с Крымом санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину», – заявил Тиллерсон.

«Три года назад агрессия России против Украины потрясла основы безопасности и стабильности в Европе. Сегодня продолжающаяся российская враждебность и оккупация ставят под угрозу наше общее видение Европы, которая является целостной, свободной и мирной. Как мы уже неоднократно повторяли на каждой министерской встрече и саммите, когда Россия начала свою кампанию агрессии против Украины, союзники по НАТО твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

Госсекретарь США поблагодарил Германию и Францию за их участие в диалогах в «нормандском формате» и заявил о готовности «продолжать поддерживать их работу в целях ускорения осуществления минских соглашений».

Ранее 31 марта, перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического союза, Тиллерсон отметил необходимость обсудить общую позицию в связи с агрессией России в Украине. Госсекретарь США заверил союзников в приверженности Соединенных Штатов всем бывшим договоренностям и в способности НАТО защитить себя – в том числе от российской агрессии.