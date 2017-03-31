Шойгу поблагодарил власти Севастополя за «неравнодушие» к училищу Нахимова

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил подкотрольного Кремлю временного главу Севастополя за «личное участие и конкретную помощь в развитии» Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Об этом идет речь в письме Шойгу, которое Овсянникову вручил командующий Черноморским флотом России Александр Витко, сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя.

«Ваш государственный подход и неравнодушное отношение к судьбе Военно-Морского флота позволили оперативно организовать образовательный процесс на базе переданных училищу фондов и обеспечить высокое качество подготовки морских офицеров. Выражаю надежду в дальнейшем сотрудничестве на благо нашего Отечества» - говорится в письме Шойгу.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.