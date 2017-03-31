Столтенберг: НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине

НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил 31 марта глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает Радiо Свобода.

«Мы помогаем Украине внедрять реформы, и, что важно, бороться с коррупцией. Современная, с хорошим функционированием, Украина помогает лучше противостоять внешнему вторжению. Мы там тренируем, помогаем с налаживанием командного контроля, помогаем украинцам через различные трастфонды. Однако, у самого союза НАТО нет оружия, поэтому его предоставляют его члены, а не НАТО», – объясняет Столтенберг то, что не в его силах принимать решение о предоставлении летального вооружения для Украины.

Как отметил генсек НАТО, через 6 трастовых фондов Украина уже получила 35 миллионов евро, в частности, для тренингов и консультационной помощи более 2 тысяч украинских военных и гражданских.

Столтенберг обратил внимание на то, что 31 марта в Харькове был открыт центр реабилитации для помощи раненым военным, а ряд государств-союзников, в частности, Словакия, пообещали помочь с преодолением последствий пожара на военных складах в Харьковской области.

Накануне глава НАТО отметил, что представители альянса призвали Россию воспользоваться своим значительным влиянием на боевиков для того, чтобы заставить их выполнять Минские соглашения.

Весной 2014 года, после российской аннексии Крыма, на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».