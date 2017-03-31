Автор логотипа Крыма Артемий Лебедев публикует запрет СБУ на въезд в Украину

Российский дизайнер, автор логотипа аннексированного Крыма Артемий Лебедев утверждает, что СБУ запретила ему въезд в Украину.

Копию документа Лебедев опубликовал на своей странице в Фейсбуке 31 марта. В документе не указана фамилия гражданина, которому запрещен въезд в Украину. Однако издание «Апостроф», сообщает, что данный документ – ответ СБУ на запрос издания по поводу Артемия Лебедева.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину России в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности», – говорится в сообщении.

«Указанный в запросе гражданин – это я… Олигархи приходят и уходят, а моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти», – прокомментировал документ Артемий Лебедев.

На сайте Службы безопасности Украины о запрете Артемию Лебедеву на въезд в страну, на данный момент не сообщается.

В октябре 2014 года министр курортов подконтрольного Кремлю правительства Крыма Елена Юрченко направила письмо дизайн-студии Артемия Лебедева с просьбой разработать проект туристического логотипа Крыма. После обнародования вариантов в соцсетях, министр отказалась комментировать эту инициативу.

В то же время на сайте компании Артемия Лебедева есть письмо с просьбой разработать логотип за подписью крымского министра Елены Юрченко. По информации, опубликованной на сайте компании Артемия Лебедева, процесс разработки логотипа для Крымского полуострова продолжался на протяжении пяти месяцев.