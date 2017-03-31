Телепроект «Крым.Реалии»: Туристов меньше – цены выше

По оценкам представителей российской туристического бизнеса, этим летом в Крым приедет на 15-25% меньше туристов, чем в 2016 году, поскольку для российских туристов снова открыта Турция и идут переговоры по возобновлению чартерных рейсов в Египет. Российские чиновники призывают крымские отели и пансионаты снижать цены, но уже сейчас, в сравнении с 2016 годом, цены на отдых на полуострове выросли на 10-20%. Кто же в таком случае поедет в отпуск на полуостров? И почему российские чиновники так заинтересованы в том, чтобы в Крым снова массово поехали украинские отдыхающие?

Как полуостров готовится к новому курортному сезону, и чем собирается завлекать потенциальных отдыхающих – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.