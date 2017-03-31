После «зачистки» в Ай-Петри обещают вложить миллионы

Проект благоустройства плато Ай-Петри, который представлен на рассмотрение подконтрольной Кремлю администрацией Ялты российскому правительству Крыма, предусматривает финансирование в размере более 200 миллионов рублей (около 95 млн гривен).

Об этом рассказал журналистам 31 марта глава администрации Ялты Андрей Ростенко. По его словам, местные власти подготовили документы, разработали концепцию и просчитали сметную стоимость как сноса, так и благоустройства Ай-Петри. Результат предоставили в правительство Крыма.

«Они все это рассматривают, а мы ждем заключения по результатам этого рассмотрения», – рассказал Андрей Ростенко.

По пего словам, зачистку плато от существующих там построек планируется осуществить за два месяца, а на благоустройство «уйдет минимум полгода».

«У нас есть все шансы в этом году начать благоустройство на Ай-Петри, а к сезону следующего года его закончить. Это нормальный срок», – отметил Андрей Ростенко.

Севастопольский эколог Маргарита Литвиненко заявляет, что на плато Ай-Петри нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям.

30 марта в подконтрольной Кремлю администрации Ялты сообщили, что в настоящее время разрабатываются несколько проектов реконструкции плато Ай-Петри.

Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Аксенов требует его полностью очистить от строений.