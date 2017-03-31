В интересах США поддерживать Украину – Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что поддержка Вашингтоном Киева в борьбе против российской агрессии – в интересах США.

«Будущая поддержка США поможет Украине в борьбе с российской агрессией. Это также в интересах США поддержать Украину в этой борьбе. Сегодня я вновь сообщил об этом Рексу Тиллерсону», – сказал Климкин 31 марта на пресс-конференции после встречи комиссии Украина-НАТО, которая проходила в Брюсселе в рамках встречи глав МИД стран-НАТО.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников в приверженности Соединенных Штатов всем бывшим договоренностям и в способности НАТО защитить себя – в том числе от российской агрессии. Выступая в пятницу в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического союза, Тиллерсон отметил необходимость обсудить общую позицию в связи с агрессией России в Украине.

Рекс Тиллерсон впервые принимает участие в заседании министров стран НАТО как госсекретарь США.

Встреча министров является подготовкой к назначенному на 25 мая саммиту НАТО, который планирует посетить президент США Дональд Трамп. Ранее многих союзников США по НАТО обеспокоили предвыборные заявления Трампа, который называл альянс «устаревшим» и выражал желание иметь более тесные отношения с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 марта отверг опасения, что Трамп не столь предан вопросам трансатлантической безопасности, как его предшественники.