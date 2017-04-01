На набережной Ялты может появиться еще одна пальмовая аллея

На набережной Ялты может появиться еще одна аллея пальм, в дополнение к той, которая высажена на месте снесенного комплекса «Еда». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, вторая аллея может «вырасти» на месте газона возле бывшего ресторана быстрого питания McDonald's.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко заявил, что после демонтажа аттракционов в том месте, обнажившаяся клумба возле ресторана «вызывает много вопросов своим состоянием, и выглядит неприглядно».

«Подремонтировать ее достаточно сложно. Мы сейчас оценим ситуацию и может быть встанет вопрос о ее ликвидации», – рассказал Андрей Ростенко.

Глава администрации Ялты не исключил возможность высадки в том месте еще одной аллеи пальм. По его словам, будет разработана новая концепция озеленения и ландшафтного дизайна в этой части набережной.

Накануне российская администрация Ялты обязала демонтировать и вывезти аттракционы с набережной Ялты до конца марта 2017 года. При этом чиновники не предложили альтернативного места для размещения развлечений.

Крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года «по производственным причинам». Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.