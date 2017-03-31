Березовец на Совбезе ООН: «Русский мир» в понимании Кремля – это агрессия и пропаганда

«Русский мир» в понимании Кремля – это агрессия и пропаганда, заявил политолог Тарас Березовец 31 марта на заседании Совета безопасности ООН, посвященном гибридным угрозам.

По словам Березовца, накануне заседания, российская делегация пыталась сорвать мероприятие.

«Пытались убедить британцев, председательствующих в Совбезе, отменить завтрашнее заседание, теперь пытаются сорвать прямую трансляцию, которая начнется в 17:00 по Киеву на сайте ООН», – написал Тарас Березовец в Фейсбуке.

Позднее он отметил, что заседание началось с большим количеством участников. «Полный зал свидетельствует об осознании масштабов проблемы для международной безопасности», – отметил украинский политолог.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».