Офис Терезы Мэй получил запрос о новом референдума в Шотландии

Офис британского премьер-министра Терезы Мэй получил письмо от первого министра Шотландии Николы Стерджен с запросом о проведении нового референдума о независимости.

Шотландия планирует провести голосование осенью 2018 года и весной 2019 года. В Лондоне ранее заявили, что этот запрос будет отклонен. Тереза Мэй назвала референдум о независимости несвоевременным. Возможен ли референдум позже, британский премьер не уточнила.

28 марта парламент Шотландии принял предложение Стерджен о повторном референдуме о независимости.

Предварительное голосование о независимости в Шотландии состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.

Нынешний референдум связан с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Большинство жителей Шотландии высказались за пребывание Британии в ЕС. О начале процедуры выхода британское правительство объявило 29 марта.