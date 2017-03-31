В России исчезает средний класс населения – журналист

Молодежь России вышла на митинги 26 марта из-за растущей экономической пропасти между богатыми и бедными в стране, заявил в эфире радио Крым.Реалии редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов.

По мнению Мартынова, российские студенты и школьники годами наблюдают, как «беднеют их семьи».

«Большой вклад в эти митинги внесли молодые люди – старшеклассники и студенты, которые видели в течение последних трех лет, как их семьи становились бедными. Сами школьники и студенты говорят про экономическую составляющую и ощущение того, что большинство из них уже не может рассчитывать поехать учиться в Европу. Это если речь идет о крупных городах и представителях среднего класса, у которых в принципе такие проблемы бывают. Участники протестов сами об этом говорят», – сказал Мартынов.

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Журналист сообщил, что в России исчезает средний класс, и пропасть между очень богатыми и очень бедными людьми становится все шире, что не может не вызывать у россиян негативной реакции

«В России тенденция идет быстрее, чем во всем мире. В сравнении с миром, с другими регионами, растет неравенство. Единственное объяснение, почему ваша экономика не растет, а кто-то продолжает богатеть, заключается в том, что увеличивается разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Происходит это, в первую очередь, за счет среднего класса», – сказал Мартынов.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы местными властями. В Москве задержаны более тысячи человек.