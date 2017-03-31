В Крыму проводят сотни рейдов для ликвидации стихийной торговли. Как сообщил 31 марта зампредседателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гоцанюк, Крым с начала текущего года проведено уже 472 рейда.

«В 2017 году в городах и районах республики продолжается практика проведения рейдов, направленных на ликвидации стихийной торговли. Только за период 25-31 марта в Крыму прошло 65 рейдов. С начала года составлено 309 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 175 предупреждений. Сумма выписанных штрафов – более 2 миллионов рублей (около 950 тыс. грн)», – отметил Юрий Гоцанюк.

По его словам, местные власти инициировали внесение изменений в действующее законодательство, которые позволят расширить полномочия муниципальных органов власти в части изъятия продукции у «стихийщиков» при составлении протокола.

С начала 2017 года в Симферополе за стихийную торговлю выписаны штрафы на общую сумму 2 млн 46 тысяч рублей.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.