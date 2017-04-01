В Симеизе временно восстановят набережную – администрация

В поселке Симеиз началось восстановление разрушенной набережной, сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на заявление главы администрации Симеиза Игоря Дышлевого.

По его словам, ремонт планируется завершить к началу курортного сезона, это будет «временное восстановление» – до начала капитальных работ, предусмотренных федеральной целевой программой развития Крыма, сказал Дышлевой.

Он заверил, что после восстановления никаких капитальных строений, объектов торговли и общественного питания на территории набережной не предполагается.

В администрации поселка отмечают, что набережная в Симеизе начала разрушаться в 2011 году, когда шторм повредил противооползневую дамбу, и привел к обрушению старого причала. Очередным серьезным разрушениям она подверглась в 2015 году, когда из-за штормов треснул бетон и из-под покрытия начал вымываться грунт.