В Парагвае протестующие подпалили здание парламента

В столице Парагвая Асунсьоне протестующие штурмовали и подожгли здание национального парламента после того, как 31 марта сенат страны тайно проголосовал за конституционную поправку, разрешающую президенту страны Орасио Картесу баллотироваться на второй президентский срок, сообщает Reuters.

Представители оппозиции назвали принятие поправки «государственным переворотом», после чего митингующие ворвались в здание парламента и начали поджигать там различные предметы. В результате огонь распространился на весь первый этаж здания. Пожарным удалось локализовать огонь после того, как протестующие покинули здание. Протесты и беспорядки продолжались в разных частях Асунсьона и других регионах страны.

Местные СМИ сообщили, что во время столкновений полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В результате противостояния несколько десятков человек получили различные телесные повреждения, в том числе пострадали несколько политиков и журналистов, сообщили СМИ. Министр внутренних дел страны сказал, что ранения получили также несколько стражей порядка. Точное количество пострадавших неизвестно. Отмечается, что в момент поджога в помещении конгресса находились люди.

Президент Картес в своем заявлении призвал к спокойствию и отказе от насилия, подчеркнув, что демократия не может быть завоевана или защищена насильственными методами.

С 1992 года конституция Парагвая запрещает повторное баллотирование на президентский пост, чтобы предотвратить возобновление диктатуры в этой стране.