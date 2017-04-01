В Ялте предложили породниться со старинным итальянским городом

В скором времени Ялта может породнится с древним итальянским городом Кастель-Аркуато. Об этом «РИА Новости Крым» заявил подконтрольный Кремлю глава ялтинской горадминистрации Андрей Ростенко.

«В ближайшее время мы подготовим предложение для мэра Кастель-Аркуато. Это старинный город, который выразил желание заключить побратимские отношения, договор о сотрудничестве. Мы сейчас подумаем, в каком формате это все сделать», – заявил Ростенко.

Накануне сообщалось, что российский глава администрации Ялты Андрей Ростенко посетил Италию «с официальным визитом».

Ростенко утверждает, что главная цель визита делегации – развитие взаимоотношений между Ялтой и Венецией, снятие санкций с Крыма, а также признание псевдореферендума в 2014 году.

В ведомстве уточнили, что крымская делегация встретилась с президентом регионального парламента Венето Роберто Чамбетти в Венеции.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в 2016 году сообщил о приезде на полуостров представителей депутатов итальянских региональных парламентов провинций Венето, Ломбардии, Лигурии, Тосканы, Эмилии-Романьи.

В Верховной Раде Украины осудили решение итальянских парламентариев посетить аннексированный Россией Крым.

США, Евросоюз и другие страны Запада в течение 2014 года ввели против России санкции – сначала из-за аннексии Крыма, а впоследствии из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе. В прошлом году Путин заявлял, что санкции не могут повлиять на действия и решения России.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».