Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Во время пятого раунда переговоров по Сирии достигнут устойчивый прогресс – представитель ООН

Представитель ООН по Сирии Эндрю де Мистура

Представитель ООН по Сирии Эндрю де Мистура

Смотреть комментарии

Представитель ООН по Сирии Стефан де Мистура сообщил, что во время пятого раунда мирных переговоров между лидерами оппозиции и представителями правительства достигнут устойчивый прогресс, но до мирного соглашения остается еще далеко. Об этом 1 апреля сообщает Радіо Свобода.

После девятидневных переговоров в Женеве Стефан де Мистура заявил, что стороны высказались за проведение нового раунда переговоров, однако новая дата не была определена. По словам представителя ООН, переговоры находятся все еще на предварительной стадии и сосредоточены на решении четырех блоков вопросов: управление, разработка новой конституции Сирии, выборы и борьба с терроризмом.

Он выразил обеспокоенность по поводу статуса соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России, Ирана и Турции. Де Мистура призвал три страны, которые спонсируют переговоры в Астане, «оживить соглашение прекращения огня». По его словам, успешная работа в Астане в области прекращения огня усиливает женевский формат, и наоборот.

В течение последних двух недель боевые действия в Сирии активизировались в районе столицы страны Дамаска и в провинции Хама.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года с протестов против президента Башара Асада. С тех пор, по меньшей мере 300 тысяч человек погибли и миллионы были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, что создало один из крупнейших миграционных кризисов в в Европе со времен Второй мировой войны.

В конфликте также участвуют боевики группировки «Исламское государство», которые воюют фактически против обеих сторон – правительства и повстанцев.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG