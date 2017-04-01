Во время пятого раунда переговоров по Сирии достигнут устойчивый прогресс – представитель ООН

Представитель ООН по Сирии Стефан де Мистура сообщил, что во время пятого раунда мирных переговоров между лидерами оппозиции и представителями правительства достигнут устойчивый прогресс, но до мирного соглашения остается еще далеко. Об этом 1 апреля сообщает Радіо Свобода.

После девятидневных переговоров в Женеве Стефан де Мистура заявил, что стороны высказались за проведение нового раунда переговоров, однако новая дата не была определена. По словам представителя ООН, переговоры находятся все еще на предварительной стадии и сосредоточены на решении четырех блоков вопросов: управление, разработка новой конституции Сирии, выборы и борьба с терроризмом.

Он выразил обеспокоенность по поводу статуса соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России, Ирана и Турции. Де Мистура призвал три страны, которые спонсируют переговоры в Астане, «оживить соглашение прекращения огня». По его словам, успешная работа в Астане в области прекращения огня усиливает женевский формат, и наоборот.

В течение последних двух недель боевые действия в Сирии активизировались в районе столицы страны Дамаска и в провинции Хама.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года с протестов против президента Башара Асада. С тех пор, по меньшей мере 300 тысяч человек погибли и миллионы были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, что создало один из крупнейших миграционных кризисов в в Европе со времен Второй мировой войны.

В конфликте также участвуют боевики группировки «Исламское государство», которые воюют фактически против обеих сторон – правительства и повстанцев.