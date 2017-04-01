Ремонт дороги «Симферополь- Севастополь» идет с опережением графика – власти

Работы по восстановлению аварийного участка трассы «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» идут с опережением графика. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров в ходе осмотра просевшей в результате оползня проезжей части.

«Темп работы хороший, подрядная организация опережает график. Сделано 17 геологических скважин, которые помогли обнаружить пустоты на глубине в 5-6 метров. На сегодняшний день сняло 3 метра грунта. Очевидно, что его выборку необходимо углублять», – заявил Базаров.

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, участок дороги продолжает разрушаться.