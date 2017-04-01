В горах Крыма спасли упавшего в яму подростка

В районе города Эски-Кермен возле Бахчисарая спасли молодого человека, который провалился в яму. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 31 марта в 12.47. В нем также говорилось, что пострадавший 2002 года рождения находится в районе пещерного города Эски-Кермен, где он упал в яму и получил травму, из-за которой не может самостоятельно двигаться и нуждается в профессиональной помощи спасателей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «в результате оперативных действий пострадавший был найден и с помощью носилок доставлен к машине скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз: «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и тела».

В российском главке МЧС по Крыму отмечают, что во избежание подобных инцидентов жителям и гостям полуострова необходимо соблюдать элементарные правила поведения в горах и прежде, чем отправляться в горнолесную местность, зарегистрироваться в подразделении МЧС.