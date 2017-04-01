Авдеевка остается без электричества – ГСЧС

Централизованное электроснабжение в Авдеевке Донецкой области по состоянию на утро 1 апреля отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, теплоснабжение в город подается централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4000 кубических метров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 8 генераторов различной мощности). К аварийно-восстановительным работам привлечены 42 человек и 16 единиц техники.

В пятницу, 31 марта, восстановить электроснабжение города не удалось. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что электромонтажники в сопровождении сотрудников ГСЧС, представителей СЦКК и ОБСЕ отремонтировали незначительные повреждения кабеля, но были обнаружены порывы линии электропередач на временно оккупированной территории.

В течение последних месяцев в результате обстрелов Авдеевка, расположенная к северу от Донецка, несколько раз оставалась без тепло- и электроснабжения из-за обстрелов.