Минобраз Крыма выделило на оздоровительную кампанию свыше 5 миллионов долларов

Подконтрольное Кремлю министерство образования, науки и молодежи Крым выделило 300 млн рублей (свыше 5 миллионов долларов) на оздоровительную кампанию 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Сейчас идет активная фаза подготовки сети оздоровительных лагерей. На данный момент в базе у нас уже 73 детских оздоровительных учреждения загородного плана, которые объявили о готовности принять участие в оздоровительной кампании. Сумма денег, которая выделена в этом году, – 300 миллионов рублей. Надеемся, что не менее 70% детей школьного возраста мы в этом году охватим отдыхом и оздоровлением», – заявила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Раньше сообщалось,что в Крыму около 20 тысяч детей числятся в очереди в детские сады.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.