Почему молодежь выбирает Навального, туристы – Турцию, а крымские чиновники – чужие виллы на берегу моря?

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 1 апреля Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему российская молодежь не любит российскую власть, с какой скоростью российские туристы сбегут с крымских курортов на турецкие и как местные чиновники в Крыму «отжимают» недвижимость у моря? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.