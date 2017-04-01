Musafir vaqtı: «Шатур-Гудур» – единственная крымскотатарская панк-рок группа

В новом выпуске «Musafir vaqtı» 1 апреля говорят о музыке. В гости пожаловали идейные вдохновители и создатели группы – братья Сулейман и Джемиль Мамутовы. Музыкальная группа «Шатур-Гудур», название которой в переводе с крымскотатарского означает «шум и гам», 7 апреля выступит с презентацией нового альбома. В репертуаре музыкантов композиции социально-бытовой тематики. Музыканты исполняют песни исключительно на крымскотатарском языке.В эфире прозвучит премьера новой композиции.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.