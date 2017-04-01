«Восток в миниатюре»: польские путешественники по Крыму. Часть 15

В 19 веке Крым стал местом настоящего паломничества вояжеров, путешественников и туристов самых разных национальностей. «Востоком в миниатюре» назвал Крым Адам Мицкевич. Мы завершаем цикл материалов о польских путешественниках по Крыму и приглашаем взглянуть на полуостров их глазами. Напоследок предлагаю вашему вниманию описание крымских караимов.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 18:50 – 19:00. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.