Поклонская намерена инициировать проверки крымских чиновников

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская намерена через депутатские запросы инициировать проверки «недобросовестных» крымских чиновников. Об этом Поклонская написала 1 апреля на своей странице в Фейсбуке.

«Больше 40 человек пришли на личный прием в Ялте, приехали люди и из других городов Крыма. Проблемы в разных уголках полуострова похожи: земельные и имущественные отношения, оформление и выплата льгот, переселение из аварийного жилья, доступность пляжей, защита зеленых и парковых зон. Буду инициировать депутатскими запросами соответствующие проверки, в том числе, и в отношении чиновников, которые, мягко говоря, неоднозначно подходят к решению проблем людей», – написала Поклонская.

В середине марта Поклонская предложила ввести льготы на авиабилеты в Крым для студентов.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. 5 декабря в российском парламенте она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами российской Госдумы.

Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории Крыма и наложили персональные санкции на Наталью Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.