Россия контактирует с «Талибаном» для национального примирения в Афганистане – представитель в НАТО

Россия контактирует с талибами в Афганистане, чтобы подтолкнуть их к национальному примирению и ради безопасности российских граждан Об этом в Брюсселе 31 марта заявил постоянный представитель России в НАТО Александр Грушко.

В то же время он опроверг оказания помощи «Талибану» со стороны России и заверил, что консультации проходят при участии властей Афганистана.

«Наш подход к национальному примирению в части, касающейся подключения к нему «Талибана», основан на принципах, которые были согласованы в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности», – заявил Грушко.

Международная реакция по этому вопросу появилась после того, как 23 марта командующий силами НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти заявил, что видел как Россия наращивает силы с целью оказать влияние на «Талибан».

Представители «Талибана» заявили агентству «Рейтерс», что российское вмешательство не выходит за пределы «моральной и политической поддержки».

Международные силы под руководством США воевали против талибов, сбросив их власть в Афганистане, с 2001 года, после терактов 11 сентября того года в США. После завершения международной операции в конце 2014 года Вашингтон договорился с Кабулом о дальнейшем пребывании части войск США в Афганистане для помощи в борьбе с талибами афганским силовым структурам. В последнее время афганские правительственные силы теряют под натиском талибов новые части страны.