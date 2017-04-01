На лето движение фур по трассе Керчь-Симферополь намерены перевести в ночной режим

На период курортного сезона движение грузовых автомобилей по трассе Керчь-Симферополь будет осуществляться в ночное время суток. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов.

«С 20 мая по 20 сентября будут вводиться ограничения на передвижение грузового транспорта по нашей главной магистрали в дневное время. Грузовики, которые идут со стороны Керченской переправы, на дневной период будут стоять в «отстойниках» и ждать ночного времени», –заявил Сафронов.

Он утверждает, что «применение таких ограничений позволит обеспечить максимальную пропускную способность трассы в курортный сезон, а также снизить нагрузку на дорожное полотно, которое в условиях высоких температур проседает под весом большегрузных автомобилей».

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в 2016 году сообщили, что общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет около 400 км, из них 80% практически не пригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Однако пустить грузовики в объезд нет возможности, поэтому городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.