В Севастополе сообщили об открытии нового детсада

В Севастополе, в бухте Казачья 31 марта открыли новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

«Мы не перерезаем красных ленточек, поскольку это плановая работа. За день до открытия мы оценили готовность детского сада, а сегодня ознакомились с работой дошкольного учреждения, которое уже приняло первых малышей. Сейчас наполняемость составляет 160 детей, к понедельнику она увеличится до 250 ребят», – заявил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он утверждает, что в течение двух недель в новый детский сад направят детей, которые проживают в бухте Казачья, но ходят в детские сады других районов города.

«После перераспределения число детей превысит 360. Всего же в текущем году в Севастополе будет введено более 2000 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях», – добавил Овсянников.

Раньше сообщалось,что в Крыму около 20 тысяч детей числятся в очереди в детские сады.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.