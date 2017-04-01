Требовать от Украины нарушать собственное законодательство в угоду России неприемлемо – Кириленко о «Евровидении»

Требовать от Украины нарушать собственное законодательство для того, чтобы угодить России, неприемлемо. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио», комментируя некоторые заявления в Европейском вещательном союзе о возможности введения санкций против Украины из-за запрета въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой.

«Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна – член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и в нарушение собственного законодательства и, кстати, норм международного права –является беспрецедентным и неприемлемым», – заявил Кириленко.

Вице-премьер отметил, что если Россия приедет с другим участником на песенный конкурс, то им, как и всем другим делегациям, будет гарантирована безопасность, нормальный прием и пребывание. В противном случае – Украина проведет «Евровидение» для 42 стран (из запланированных 43 – КР).

Раньше 31 марта появилась информация, что Украину могут лишить права в будущем принимать «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, размещенном на сайте Oikotimes.

В Европейском вещательном союзе 31 марта подтвердили Deutsche Welle подлинность этого письма.

Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО-Украина заявил, что уступки по допуску российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киев невозможны, несмотря на вероятность бойкота конкурса.

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», – заявил Климкин.

12 марта Россия определила своего представителя на «Евровидении» - Юлию Самойлову, которая выступила в оккупированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

22 марта СБУ запретила участницы от России Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.