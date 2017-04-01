«Массандра» будет выпускать 60 тысяч бутылок шампанского в год – директор предприятия

Крымский винзавод «Массандра» в перспективе будет производить ежегодно 60 тысяч бутылок игристых вин на собственных мощностях. Об этом ТАСС сообщила подконтрольная Кремлю гендиректор компании Янина Павленко.

«На собственных мощностях «Массандры» в Гурзуфе в этом году выйдет первая партия игристых вин премиум класса в объеме 5,5 тысяч бутылок. Но уже в ближайшие годы мы планируем увеличить объем до 60 тыс. бутылок», – заявила Павленко.

Она утверждает, что решение «Массандры» выпускать шампанское на собственных мощностях «обусловлено тенденциями к росту продаж игристых вин и желанием предприятия удивлять своих потребителей».

В середине марта сообщалось, что винзавод «Массандра» в 2017 году впервые начнет выпускать шампанские вина.

Раньше крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.





