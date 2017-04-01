Численность населения Севастополя в 2017 году выросла на тысячу человек – Крымстат

Численность населения Севастополя по предварительным данным на 1 марта 2017 года составила 429815 человек и выросла с начала года на 1062 человека. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымстата».

«По сравнению с январем–февралем прошлого года рождаемость снизилась во всех районах города, кроме Гагаринского района. В нем рождаемость выросла с 12,6 родившихся на 1000 человек населения до 13,0. Больше всего детей родилось в Гагаринском районе (40,6% от всех родившихся в январе–феврале 2017 года). Общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 11,2 и был меньше, чем за январь–февраль 2016 года (11,7)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за январь–февраль 2017 года число умерших составило 1025 человек (на 12 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».