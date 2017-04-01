В России продолжают задерживать участников антикоррупционных акций 26 марта

В разных городах России продолжают задерживать, вызывать на допросы и судить участников акций против коррупции, которые состоялись 26 марта. Об этом сообщает Радио Свобода.

«В Ростове-на-Дону сегодня в полицию вызвали пятерых активистов. В Москве один из участников антикоррупционного митинга вызван участковым полицейским для «беседы». В Чебоксарах скрипача Андрея Осипова полицейские забрали прямо на репетиции – за участие в митинге против коррупции», – говорится в сообщении.

По информации портала «MK.ru», задержан каждый 15-й участник антикоррупционного митинга в Москве, что в два раза больше, чем было задержано на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади, притом что участников тогда было в несколько раз больше. По данным «МК», под арест помещены уже более 60 человек, средний полученный ими административный срок – 10 суток.

26 марта ГУ МВД Москвы сообщило о задержании 500 человек, проект «ОВД-Инфо» – о том, что задержаны были более тысячи участников.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста, связанные с вероятной причастностью председателя правительства Дмитрия Медведева к коррупции. Во многих городах акции не были согласованы властями. По всей России задержали около полутора тысяч активистов.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, российский оппозиционер Алексей Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.