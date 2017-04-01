В сафари-парке «Тайган» родился детеныш верблюда. Об этом 1 апреля Крым.Реалии сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

«Рождение верблюжат редкое явление для зоопарка. Двугорбая верблюдица 14 месяцев вынашивает плод и далеко не всегда рождение происходит удачно. Поэтому мы очень рады рождению малышки верблюдицы», – сказал Зубков.

По информации Зубкова, пока неизвестно станет ли верблюдица сама выкармливать новорожденного.

Отца верблюжьего семейства – верблюда по прозвищу Маврик пришлось изолировать от семьи в другом вольере, так как он начал кусать верлюженка.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.