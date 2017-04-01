Россия готовится к активизации боевых действий на Донбассе – Генштаб ВСУ

События последних двух недель свидетельствуют о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Об этом он написал в Twitter.

В штабе АТО сообщают, что за минувшие сутки на Донбассе ранены десять украинских воинов, зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, преимущественно из тяжелого вооружения, запрещенного минского договоренностями. Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в свою очередь также заявили об обстреле их позиций со стороны украинских военных.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 000 человек, ранены более 22 000 среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крима. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеве территориях могут быть российские «добровольцы».