Около 60% украинцев считают, что Крым можно вернуть – опрос

По результатам опроса «Крымский вопрос в Украине», представленного 31 марта Министерством информационной политики Украины, около 60% из опрошенных украинцев считают, что Крым можно вернуть. Копии результатов опроса находятся в распоряжении Крым.Реалии.

«Еще 25% сомневаются в ответе или считают, что это (деоккупация – КР) скорее невозможно. 15% считают, что возвращение Крыма является абсолютно невозможным», – говорится в тексте опроса.

Согласно результатам, больше всего на «возвращение» Крыма надеются в случае изменения власти в России и при условии роста уровня жизни в Украине. Также весомое влияние, по мнению респондентов, должны сыграть усиление санкций и давление со стороны международного сообщества.

Накануне сообщалось, что 86% украинцев хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

Опрос «Крымский вопрос в Украине», провела исследовательская компания InMind по заказу Мининформполитики Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».