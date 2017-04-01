Следком России возбудил уголовное дело за призывы к протестам 2 апреля

Следственный комитет России заявил в субботу, 1 апреля, что возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые призывали к несанкционированной антикоррупционной демонстрации в Москве 2 апреля. Инициаторов обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам».

По версии следствия, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к экстремистским действиям.

Согласно сообщениям, власти уже заблокировали доступ к нескольким интернет-страницам, которые призывают к протестам.

26 марта десятки тысяч людей вышли на улицы в десятках городов России, требуя отчета о путях обогащения председателя правительства России Дмитрия Медведева. Это были самые массовые антиправительственные протесты в стране в течение последних пяти лет. Более тысячи человек были задержаны, в том числе политик Алексей Навальный, сейчас он за решеткой отбывает 15-дневное административное наказание.

В возглавляемой Навальным структуре, которая называется «Фонд борьбы с коррупцией», уже заявили, что непричастны к организации протестных мероприятий 2 апреля.

Президент России Владимир Путин заявил 30 марта, что должны быть наказаны протестующие, которые нарушают закон, то есть участвуют в несанкционированных демонстрациях или вызывают беспорядки.