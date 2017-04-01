В Севастополе прошел детский музыкальный конкурс имени Кабалевского

В Севастополе прошел детский музыкальный конкурс имени Дмитрия Кабалевского, в котором приняли участие около тысячи музыкантов из Крыма, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Победителей определяли по номинациям – струнно-смычковые инструменты, эстрадно-джазовое направление, духовые инструменты, искусство концертмейстера, олимпиада по музыкальной теории, народные инструменты, вокальное и хоровое искусство.

277 детей заняли призовые места и получили дипломы.

На заключительном концертесводный хор всех лауреатов исполнил песню о дружбе.

В свою очередь педагоги, присутствующие на церемонии награждения, заявили, что результаты учащихся могли быть и лучше. Учителя рассказали, что музыкальные школы испытывают трудности, в частности, в виде недостатка инструментов и учебных помещений.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».