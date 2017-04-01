Под Адеевкой прекратили ремонт ЛЭП из-за обстрела

Работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки линии электропередач прекращено из-за очередной обстрел. Об этом 1 апреля сообщило министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на странице в Twitter.

«На 17:00 ремонтные бригады приступили к работе, но прекратили ее из-за очередного обстрела. При условии тишины завтра работы продолжатся», – говорится в сообщении.

Авдеевка в который раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач В городе 29 марта было временно прекращено водоснабжение.

31 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что электромонтажники в сопровождении саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представителей СЦКК (Общего центра контроля и координации режима прекращения огня – КР) и миссии ОБСЕ починили незначительные повреждения кабеля, но обнаружили прорывы линии электропередач на территории, подконтрольной боевикам.