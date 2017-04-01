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В Евпатории отчитались о работе по демонтажу «незаконных» гаражей

Демонтаж гаражей в Евпатории, 28 марта 2017 год

Демонтаж гаражей в Евпатории, 28 марта 2017 год

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В российской администрации Евпатории отчитались о работе по демонтажу «незаконно установленных металлических гаражей». Сообщается, что на участке в районе дома №57 на проспекте победы и дома №71 на улице 9 Мая обнаружили факт самовольного размещения 125 гаражей.

«Собственники этих конструкций получили уведомления о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на размещение объектов. Их предоставили только трое евпаторийцев. Остальным дали время на самостоятельный демонтаж гаражей. 20 конструкций было разобрано, остальные так и остались на месте», – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

По информации городских властей, после сноса всех гаражей проведут благоустройство придомовой территории.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя в феврале сообщили о начале «операции» по сносу «незаконных» гаражей в городе.

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