В Евпатории отчитались о работе по демонтажу «незаконных» гаражей

В российской администрации Евпатории отчитались о работе по демонтажу «незаконно установленных металлических гаражей». Сообщается, что на участке в районе дома №57 на проспекте победы и дома №71 на улице 9 Мая обнаружили факт самовольного размещения 125 гаражей.

«Собственники этих конструкций получили уведомления о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на размещение объектов. Их предоставили только трое евпаторийцев. Остальным дали время на самостоятельный демонтаж гаражей. 20 конструкций было разобрано, остальные так и остались на месте», – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

По информации городских властей, после сноса всех гаражей проведут благоустройство придомовой территории.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя в феврале сообщили о начале «операции» по сносу «незаконных» гаражей в городе.