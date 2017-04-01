Открытие ежегодной выставки тюльпанов в Никитском саду запланировали на 10 апреля

В Никитском ботаническом саду 10 апреля пройдет открытие ежегодного «Парада тюльпанов». В пресс-службе учреждения проинформировали, что в день открытия приглашают на пленэр всех крымских художников.

«Мы очень ценим сотрудничество со всеми творческими людьми. И не случайно два года назад в Никитском ботаническом саду была открыта новая страничка в его истории – здесь появилась собственная художественная галерея», – сказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

Плановая работа по интродукции сортов и формированию научной коллекции тюльпанов ведётся в НБС с 1929 года. Никитский сад располагает коллекцией, которая насчитывает 502 сорта селекции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».