Российского активиста Гальперина задержали за участие в акции 26 марта

Московская полиция задержала активиста Марка Гальперина за участие в антикоррупционной акции 26 марта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гальперин заявил, что ему вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции на митинге в прошлое воскресенье. Сейчас активист находится в ОВД «Тверское».

26 марта десятки тысяч людей вышли на улицы в десятках городов России, требуя отчета о путях обогащения председателя правительства России Дмитрия Медведева. Это были самые массовые антиправительственные протесты в стране в течение последних пяти лет. Более тысячи человек были задержаны, в том числе политик Алексей Навальный, сейчас он за решеткой отбывает 15-дневное административное наказание.





Президент России Владимир Путин заявил 30 марта, что должны быть наказаны протестующие, которые нарушают закон, то есть участвуют в несанкционированных демонстрациях или вызывают беспорядки.